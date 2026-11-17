MONCLOVA, COAH. - Un total de 100 cadetes se incorporaron a las labores de vigilancia en el primer cuadro de la ciudad y principales centros comerciales de Monclova, como parte de los operativos de seguridad para la temporada decembrina.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informo que los cadetes participan en las acciones preventivas en coordinación con las corporaciones de los tres órdenes de gobierno, con presencia en puntos de mayor movilidad comercial, entre ellos el centro comercial Paseo Monclova.

Incorporación de Cadetes a la Vigilancia

Explicó que su incorporación busca brindar tranquilidad tanto a los comerciantes como a los clientes que acuden a realizar sus compras, además de permitir que los aspirantes comiencen a familiarizarse con las estrategias de seguridad y las labores que desempeñarán en las distintas zonas de la ciudad.

El edil señaló que esta participación también forma parte de su preparación para integrarse oficialmente a la Policía Municipal, lo cual está previsto para finales de 2026.

Villarreal Pérez indicó que la vigilancia se reforzó ante el incremento de la actividad comercial durante noviembre y diciembre, periodo en el que también se registra una mayor circulación de dinero por el pago de aguinaldos y las compras propias de las fiestas decembrinas.

Respecto a la estrategia de seguridad, informó que se establecieron acuerdos en la Mesa de la Paz del Consejo Estatal de Seguridad, encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, para mantener la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Estrategias de Seguridad en Temporada Decembrina

Agregó que durante la semana sostuvo reuniones con el secretario de Gobierno, el secretario de Seguridad Pública y el fiscal, con quienes definió líneas de acción para atender los llamados ciudadanos y mantener vigilancia en carreteras, calles, colonias y sectores comerciales y de servicios.

El alcalde destacó que las corporaciones se mantuvieron coordinadas y pendientes de la ciudadanía durante el Buen Fin, sin que se registraran incidentes relevantes durante el operativo.