Centro Libre da resultados en Ciudad Acuña: un refugio para mujeres vulnerables

Ciudad Acuña, Coah. – A pocos meses de su inauguración, el Centro Libre, impulsado por la presidenta honoraria del DIF Estatal, comienza a mostrar resultados tangibles en la atención a mujeres en situación vulnerable.

Este centro, respaldado por el Gobierno del Estado y en coordinación con instancias municipales, se ha convertido en una herramienta clave para detectar y canalizar casos de violencia en diversas colonias de Ciudad Acuña. Así lo dio a conocer Sara Cárdenas, directora del Instituto Municipal de la Mujer.

"Nuestro personalha tenido un importante acercamiento en varias colonias donde se han detectado casos que terminamos por canalizar. Nadie se queda sin apoyo", afirmó Cárdenas.

El Centro Libre ofrece atención integral a través de especialistas capacitados, y su labor ha contribuido a disminuir la carga del Centro de Empoderamiento de la Mujer, instancia estatal que trabaja en la protección y fortalecimiento de las mujeres coahuilenses.

Cárdenas subrayó que continuarán los esfuerzos para que este espacio se mantenga como una mano extendida para quienes enfrentan situaciones de riesgo.