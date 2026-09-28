Coahuila
Choca de frente y mata a menor
El conductor del Malibú, de 23 años, presuntamente manejaba en estado de ebriedad y huyó del lugar tras el impacto.
Un motociclista de 17 años murió luego de ser impactado de frente por un Chevrolet Malibú cuyo conductor, un joven de 23 años, presuntamente manejaba en estado de ebriedad e invadió el carril contrario.
El accidente ocurrió sobre la carretera antigua a Monclova, a la altura del kilómetro 31, donde ambas unidades colisionaron después de que el automóvil habría invadido el sentido de circulación del motociclista. El presunto responsable abandonó el automóvil y huyó.
De acuerdo con las primeras investigaciones, el conductor del Malibú habría quitado el derecho de paso al menor, provocando el choque frontal.
Paramédicos de Protección Civil y bomberos acudieron al lugar, pero al revisar al motociclista confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
Policías municipales cerraron totalmente la carretera para facilitar las labores de emergencia y preservar la zona.
Acciones de la autoridad
Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado procesó la escena y recabó evidencias para llevar a cabo las diligencias correspondientes y ordenar el levantamiento del cuerpo.
La investigación continuará para determinar las circunstancias y responsabilidades relacionadas con el accidente.