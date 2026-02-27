Contactanos
Coahuila

Realizan simulacro de incendio en comercio del centro de Allende

Corporaciones evaluaron tiempos de respuesta y reforzaron protocolos de emergencia.

Por Alberto Ibarra Riojas - 27 febrero, 2026 - 11:11 a.m.
Realizan simulacro de incendio en comercio del centro de Allende
      Allende, Coah.— Un simulacro de incendio se llevó a cabo en el establecimiento Super Gutiérrez, ubicado en la calle Ocampo esquina con Mina, en la zona centro del municipio, como parte de un ejercicio preventivo para evaluar la reacción ante una situación de riesgo.

      El reporte movilizó a corporaciones de emergencia, que acudieron al lugar para atender el llamado.

      Objetivo del simulacro

      Posteriormente se informó que se trató de una práctica previamente organizada con el objetivo de medir tiempos de respuesta y reforzar los protocolos de actuación.

      Durante el ejercicio se registró un tiempo de respuesta de aproximadamente un minuto por parte de Seguridad Pública, lo que permitió evaluar la coordinación operativa.

      Importancia de la acción

      Este tipo de acciones buscan fortalecer la capacidad de reacción y generar mayor confianza entre comerciantes y ciudadanos ante cualquier eventualidad.

