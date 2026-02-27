Detienen a joven señalado por robos en varias colonias de Zaragoza

Zaragoza, Coah.— Un joven de 18 años, identificado como Aron Oswaldo "N", fue detenido tras ser señalado por vecinos como presunto responsable de robos registrados en distintas colonias del municipio.

De acuerdo con la información proporcionada por el Mando Coordinado Zaragoza, la detención se realizó durante un operativo nocturno, luego de diversos reportes ciudadanos que lo relacionaban con hechos ocurridos en las colonias Infonavit, Manantiales y la Zona Centro.

Detalles de la detención

Tras su aseguramiento, el joven fue puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, instancia que se encargará de integrar la carpeta de investigación y definir su situación legal.

Reacciones de la comunidad

Habitantes de los sectores afectados señalaron la importancia de denunciar formalmente cualquier hecho delictivo para que las investigaciones puedan avanzar y se refuerce la seguridad en las colonias.