Contactanos
Coahuila

Concientizan a estudiantes sobre violencia digital en Secundaria Técnica 90

Especialistas orientan a estudiantes sobre riesgos en internet y uso responsable de redes sociales.

Por Alberto Ibarra Riojas - 27 febrero, 2026 - 10:54 a.m.
Concientizan a estudiantes sobre violencia digital en Secundaria Técnica 90
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Nava, Coah.— Con el propósito de generar mayor conciencia entre las y los adolescentes sobre los riesgos en internet, durante la semana se llevaron a cabo pláticas informativas en la Escuela Secundaria Técnica No. 90, enfocadas en la prevención de la violencia digital.

      Acciones de la autoridad

      Las sesiones fueron impartidas por personal del Centro Libre, a cargo de la Lic. Yuridia Azeneth Fraga Romo, la T.S. Karla Rubí Hernández García y la Lic. Lorena Lizeth Arellano, quienes orientaron a las y los estudiantes sobre el uso responsable de redes sociales, el respeto en entornos digitales y las consecuencias de compartir contenido sin consentimiento.

      Placeholder

      Detalles confirmados

      A través de ejemplos prácticos y diálogo abierto, las y los jóvenes pudieron expresar dudas y reflexionar sobre la importancia de cuidar su integridad y la de sus compañeros en el entorno virtual.

      Este tipo de acciones refuerzan la prevención y promueven la construcción de espacios más seguros para la juventud.

      Placeholder

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados