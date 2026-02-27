Concientizan a estudiantes sobre violencia digital en Secundaria Técnica 90

Nava, Coah.— Con el propósito de generar mayor conciencia entre las y los adolescentes sobre los riesgos en internet, durante la semana se llevaron a cabo pláticas informativas en la Escuela Secundaria Técnica No. 90, enfocadas en la prevención de la violencia digital.

Las sesiones fueron impartidas por personal del Centro Libre, a cargo de la Lic. Yuridia Azeneth Fraga Romo, la T.S. Karla Rubí Hernández García y la Lic. Lorena Lizeth Arellano, quienes orientaron a las y los estudiantes sobre el uso responsable de redes sociales, el respeto en entornos digitales y las consecuencias de compartir contenido sin consentimiento.

A través de ejemplos prácticos y diálogo abierto, las y los jóvenes pudieron expresar dudas y reflexionar sobre la importancia de cuidar su integridad y la de sus compañeros en el entorno virtual.

Este tipo de acciones refuerzan la prevención y promueven la construcción de espacios más seguros para la juventud.