Robo de caballos y perros de alto valor económico en propiedad de ex alcalde de Castaños

Caballos y perros de alto valor económico y de rescate fueron robados del predio de Marco Antonio N., ex alcalde de Castaños, por lo que se llevó a cabo la audiencia inicial de la causa penal 823/2025, donde se imputó a Alejandro N. y Juan Manuel N. como presuntos responsables del delito de abigeato y robo agravado.

Los hechos ocurrieron el 19 de agosto. Marco Antonio acudió a su propiedad en Castaños y se percató de que la malla perimetral había sido cortada. Dentro del predio halló muerto a uno de sus perros de búsqueda y rescate, de nombre "Jony", valuado en dos mil dólares. Otros dos perros entrenados, "Alex" y otro más, ya no estaban. También notó la ausencia de tres equinos: una yegua, su cría y una potranca.

Los animales robados estaban entrenados para búsqueda de personas extraviadas y rastreo de depredadores, por lo que además de su valor económico, estimado por un perito en más de 75 mil pesos, tienen un valor funcional importante.

César Uriel y Jesús, trabajadores del exalcalde, siguieron las huellas de los animales hasta las inmediaciones del rancho Carlos Salinas de Gortari. Al día siguiente continuaron el rastreo por la orilla del riel hasta el ejido El Tanquito, donde se perdieron los rastros cerca del entronque hacia el ejido Baján.

En el trayecto llegaron a una propiedad abandonada con seis tanques de lámina llenos de manteca, pozos, bolsas negras y materiales que hicieron sospechar que ahí se destazaban animales. Tomaron fotografías y avisaron a su patrón, quien regresó al sitio al día siguiente acompañado por ellos.

En ese lugar fueron interceptados por vaqueros que señalaron haber visto a "Pedro El Perico", "Juanillo El San Luis" y a Alejandro N., hermano de "El Mocho", llevándose los caballos, incluida una yegua grande, hacia una brecha donde supuestamente destazan animales. También les advirtieron que esos sujetos presuntamente están ligados al Cártel del Noreste (CDN) y que suelen andar drogados y armados.

Un testigo clave afirmó que los acusados le ofrecieron en venta la potranca y la yegua con su cría, pero se negó a comprarlas porque no tenían papeles y no quería meterse en problemas. Dicha declaración fue integrada a la carpeta de investigación.

Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso de los imputados y pidió prisión preventiva justificada, argumentando que los acusados tienen antecedentes delictivos, carecen de arraigo y representan un riesgo tanto para la víctima como para los testigos.

Sin embargo, el juez de control no concedió la medida cautelar solicitada y permitió que los imputados continúen el proceso en libertad, con la única condición de no acercarse al exalcalde. Señaló que existen salidas alternas al proceso penal y que será decisión de los acusados resolver su situación legal.

La audiencia se reanudará el próximo jueves a las 12:00 horas, cuando se definirá si se dicta el auto de vinculación a proceso en contra de Alejandro N. y Juan Manuel N. por su presunta participación en el robo.