Evalúan daños tras tromba en Zaragoza

ZARAGOZA, COAH. – Una celda de tormenta con rotación sorprendió la tarde de este jueves a los habitantes de Zaragoza, dejando cuantiosos daños materiales en varios sectores de la ciudad. La Dirección de Protección Civil activó de inmediato el protocolo de atención a la población, informó su titular, José Adalberto Longoria Mares.

¿Qué ocurrió?

Tras el paso del fenómeno, la dependencia inició un recorrido para evaluar los estragos, que se concentran principalmente en las colonias Presidentes, Infonavit y parte de Sagón, además de afectaciones aisladas en otros puntos del municipio.

"No fue un tornado, sino una celda de tormenta con rotación que trajo fuertes vientos, lo que ocasionó la caída de techos de lámina, árboles, postes y daños en el tendido eléctrico", explicó Longoria Mares.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Aunque los daños materiales son significativos, la autoridad confirmó que no se registraron personas lesionadas. Sin embargo, múltiples sectores permanecen sin energía eléctrica. "Pedimos a la ciudadanía mucha paciencia; las cuadrillas de la CFE ya trabajan para restablecer el servicio, y se han integrado brigadas de distintas dependencias municipales", señaló.

El director agregó que se esperaba el arribo de personal de la Sedena y de Protección Civil de municipios vecinos para reforzar las labores de apoyo y acelerar la atención a la población afectada.