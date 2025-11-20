Amenaza de tiroteo en Saltillo: Instituto del Valle Arizpe bajo alerta

SALTILLO, COAHUILA.- La comunidad del Instituto del Valle Arizpe, un colegio católico ubicado en el corazón de Saltillo, vivió momentos de tensión este jueves por una amenaza de tiroteo proveniente de un estudiante de secundaria.

Según reportes de directivos, el joven habría asegurado en redes sociales que planeaba llevar un arma y atacar a maestros y compañeros.

La denuncia formal fue interpuesta ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por miembros del plantel, luego de que mensajes intimidatorios se viralizaran en redes.

Gracias al trabajo de la Policía Cibernética, el alumno fue identificado desde el martes 18 de noviembre. Pese a ello, las amenazas continuaron hasta la noche del miércoles, incluso con imágenes del arma que supuestamente usaría.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Ante la gravedad del mensaje, la comunidad escolar pidió la presencia de autoridades locales y estatales afuera del colegio. Sin embargo, según testimonios de padres, no respondió ninguna corporación policial al llamado. Dentro del colegio, los directivos decidieron realizar un operativo mochila, inspeccionando las pertenencias de los estudiantes como medida preventiva.

En una comunicación dirigida a las familias, la institución informó que quienes decidieran no enviar a sus hijos (en los niveles de kínder, primaria y secundaria) tendrían sus inasistencias justificadas, con el objetivo de proteger su tranquilidad y seguridad.

¿Qué acciones se están tomando?

Por su parte, la FGE confirmó que ya abrió una carpeta de investigación para aclarar el origen y alcance de las amenazas, así como para determinar posibles responsabilidades legales del menor involucrado.

Este caso se suma a otros incidentes de alertas escolares en Saltillo durante los últimos años: por ejemplo, una amenaza similar en una primaria fue descartada como falsa tras una revisión policial. Además, en 2023, la Fiscalía también investigó una amenaza de exalumno hacia otro plantel local, lo que refleja una tendencia preocupante.