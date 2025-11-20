Saltillo alberga el Campeonato Nacional de Sóftbol Bola Puesta con 800 deportistas

SALTILLO, COAHUILA.- Gracias a la seguridad que prevalece en Saltillo y también a que cuenta con los espacios deportivos adecuados, la capital de Coahuila es sede de la décima segunda edición del Campeonato Nacional de Sóftbol Bola Puesta, que se desarrolla del 20 al 23 de noviembre con la participación de casi 800 deportistas.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dijo que es importante recibir este tipo de eventos, ya que permiten promover el deporte, además de la derrama económica que deja en la región, de manera particular en hoteles y restaurantes.

"Que sea un gran evento para todas y todos, que sea un espectáculo deportivo, que gane el mejor y que sea un éxito, pero lo más importante es su participación y llevarla con tranquilidad, con seguridad y ambiente familiar", comentó el Alcalde.

Díaz González recordó que nuestra ciudad recibió este año grandes eventos deportivos, como el World Archery México Championship 2025; Torneo Anual de "Smash Padel"; el Spring Break del Norte; el Maratón Saltillo La Moderna; la carrera 21K; los Campeonatos Nacionales Universitarios 2025 de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES); el Torneo de Tenis Fiestas Patrias A Tiempo 2025, entre otros.

¿Qué ocurrió?

El Campeonato Nacional de Sóftbol Bola Puesta se realiza en los campos de los parques Abraham Curbelo, Jesús Carranza, Carlos R. González y Juan Navarrete, con la participación de más de 30 equipos de Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, San Luis Potosí, Sinaloa y Coahuila.

Durante la ceremonia de inauguración, en representación del alcalde Javier Díaz González, el director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Edgar Omar Puentes Montes, dio la bienvenida a quienes participan en este torneo nacional.

"El alcalde Javier Díaz González sabe de deportes y conoce la importancia que tiene en el desarrollo integral de las personas, por eso les da la bienvenida a la capital más segura de México, para que la disfruten y tengan una agradable experiencia", comentó Puentes Montes.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El director del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila, Inedec, Antonio Cepeda Licón, se sumó a la bienvenida a quienes participan en este torneo nacional y les deseó una buena participación.

"Más allá de la parte deportiva y competitiva, también es importante que se lleven una buena experiencia de esta ciudad, quiero decirles que la seguridad que se vive en Saltillo hace posible la realización de este tipo de eventos", comentó Cepeda Licón.

En la inauguración estuvo la presidenta de la Asociación Coahuilense de Sóftbol, Catalina Dávila Fernández; el director ejecutivo de la Oficina de Convenciones y Visitantes, Raúl Rodarte Leos; el jefe de Ampáyeres del Campeonato Nacional de Bola Puesta, Orlando Valle Álvarez; y el subdirector de Operaciones del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Jesús Gámez Ovalle.