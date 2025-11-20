Hugo N enfrenta cargos por la muerte de Silvia N en Saltillo

SALTILLO, COAH.- Hugo "N", de 21 años, señalado como presunto responsable de la muerte de Silvia "N", una adolescente de 13 años encontrada sin vida en el ejido Buñuelos, fue procesado por el delito de violación equiparada y quedó bajo prisión preventiva en el Centro Penitenciario Varonil de Saltillo.

La medida fue dictada por un juez de control dentro de la causa penal 2167/2025.

¿Qué ocurrió?

Las autoridades informaron que en los próximos días se ampliará la acusación para incluir el presunto delito de feminicidio, luego de que la necropsia oficial determinó que la menor murió por un disparo en la cabeza; el arma involucrada fue asegurada como evidencia.

Durante la audiencia inicial, el juez señaló que por ahora el detenido enfrenta imputación por violación equiparada en persona menor de 15 años, mientras continúa la integración de la carpeta por feminicidio, delito por el cual podría ser formalmente acusado en los siguientes días.

Hugo "N" fue detenido tras labores de inteligencia realizadas por la Fiscalía General del Estado, que lo identificó como el presunto agresor luego de que la menor fuera reportada como desaparecida días antes de su localización.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El juez determinó que el imputado deberá permanecer en prisión preventiva hasta el lunes 24 de noviembre a la 1:30 de la tarde, fecha en la que continuará la audiencia para definir los siguientes pasos del proceso.

De acuerdo a las primeras versiones, el detenido habría declarado que la muerte ocurrió "por accidente" mientras ambos se encontraban realizando actividades de cacería, versión que está siendo investigada.