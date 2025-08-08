Vecinos de El Hacha denuncian inseguridad y abandono en Allende

ALLENDE, COAH. – Habitantes del barrio El Hacha alzaron la voz contra la falta de seguridad en el municipio, luego de que se difundiera en redes sociales el video de un intento de robo registrado la madrugada del martes, en el que un sujeto intentó abrir la puerta principal de una vivienda.

El hecho fue captado por las cámaras de vigilancia del domicilio, evidenciando cómo el individuo, con aparente calma, manipula la cerradura con lo que parecen ser llaves, y se retira al percatarse de la presencia de las cámaras.

Los afectados confirmaron que ya presentaron el reporte ante las autoridades, pero temen que la situación quede en el olvido, como ha ocurrido con otros casos similares.

Vecinos del sector expresaron su molestia por la falta de presencia policial y la nula respuesta del Ayuntamiento, acusando al alcalde Ricardo Treviño de mantener en el abandono a las colonias.

Aseguran que los rondines brillan por su ausencia y que la inseguridad ha ido en aumento, especialmente durante las madrugadas. Exigen acciones concretas y no solo discursos, antes de que ocurra una tragedia.