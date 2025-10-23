Tim Hortons llega a Ciudad Acuña y da un respiro a la economía local

Ciudad Acuña.– La cadena canadiense Tim Hortons inauguró una nueva sucursal en esta frontera, lo que podría representar una bocanada de oxígeno para la economía local y la generación de empleos, en medio de un panorama complicado por los recientes despidos en la industria maquiladora.

De acuerdo con el presidente de la Cámara de Comercio en Acuña, José Santos, la llegada de franquicias de este tipo podría convertirse en un factor de atracción para más inversiones y visitantes.

"Es de mucho beneficio ver cadenas de este tipo; hay que recordar que cualquier competencia es buena y puede impulsar a los comercios locales", comentó el representante empresarial.

Santos destacó que el flujo de personas que acuden a estos establecimientos genera una derrama económica importante, sobre todo al atraer a consumidores de otras regiones.

Con esta apertura, Tim Hortons no solo amplía su presencia en el norte del país, sino que también se perfila como un nuevo referente comercial que podría marcar el inicio de una etapa de dinamismo para Ciudad Acuña.