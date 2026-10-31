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Coahuila

Abandona camioneta tras derribar luminaria municipal en Ciudad Acuña

Una camioneta Buick Encore dañó una lámpara municipal en el fraccionamiento Las Aves; el conductor se retiró antes de la llegada de las autoridades.

Por Ángel García - 31 octubre, 2026 - 08:50 a.m.
La camioneta Buick Encore fue localizada sin conductor tras impactarse contra una luminaria municipal.
La camioneta Buick Encore fue localizada sin conductor tras impactarse contra una luminaria municipal.
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      CIUDAD ACUÑA, Coah.- Una camioneta se impactó contra una luminaria propiedad del municipio y su conductor abandonó el lugar antes de la llegada de las autoridades.

      Detalles del accidente

      El accidente ocurrió sobre la calle Faisán, en el cruce con Paseo Las Aves, dentro del fraccionamiento Las Aves.

      La unidad involucrada fue identificada como una Buick Encore modelo 2018, color gris, con placas de Texas.

      De acuerdo con los datos del reporte, la camioneta chocó contra una luminaria metálica de color amarillo, propiedad del municipio, lo que provocó daños en la infraestructura.

      Búsqueda del conductor

      Al arribar las autoridades, no localizaron al conductor, quien se había retirado del lugar tras el impacto.

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