Abandona camioneta tras derribar luminaria municipal en Ciudad Acuña
Una camioneta Buick Encore dañó una lámpara municipal en el fraccionamiento Las Aves; el conductor se retiró antes de la llegada de las autoridades.
Resumen
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¿Preguntas y respuestas?
CIUDAD ACUÑA, Coah.- Una camioneta se impactó contra una luminaria propiedad del municipio y su conductor abandonó el lugar antes de la llegada de las autoridades.
Detalles del accidente
El accidente ocurrió sobre la calle Faisán, en el cruce con Paseo Las Aves, dentro del fraccionamiento Las Aves.
La unidad involucrada fue identificada como una Buick Encore modelo 2018, color gris, con placas de Texas.
De acuerdo con los datos del reporte, la camioneta chocó contra una luminaria metálica de color amarillo, propiedad del municipio, lo que provocó daños en la infraestructura.
Búsqueda del conductor
Al arribar las autoridades, no localizaron al conductor, quien se había retirado del lugar tras el impacto.