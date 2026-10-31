Abandona camioneta tras derribar luminaria municipal en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, Coah.- Una camioneta se impactó contra una luminaria propiedad del municipio y su conductor abandonó el lugar antes de la llegada de las autoridades.

Detalles del accidente

El accidente ocurrió sobre la calle Faisán, en el cruce con Paseo Las Aves, dentro del fraccionamiento Las Aves.

La unidad involucrada fue identificada como una Buick Encore modelo 2018, color gris, con placas de Texas.

De acuerdo con los datos del reporte, la camioneta chocó contra una luminaria metálica de color amarillo, propiedad del municipio, lo que provocó daños en la infraestructura.

Búsqueda del conductor

Al arribar las autoridades, no localizaron al conductor, quien se había retirado del lugar tras el impacto.