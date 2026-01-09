Contactanos
Coahuila

Estudiantes del CBTis 239 de Nava destacan en Festival Académico Estatal

Logros en Pensamiento Matemático e Inglés destacan a estudiantes del CBTis 239 en Nava

Por Alberto Ibarra - 09 enero, 2026 - 03:25 p.m.
Estudiantes del CBTis 239 de Nava destacan en Festival Académico Estatal
      Jóvenes estudiantes del CBTis 239 del municipio de Nava tuvieron una sobresaliente participación en la Clausura del XXV Festival Académico, Etapa Estatal, logrando resultados destacados en disciplinas académicas de alto nivel.

      Éxito en Pensamiento Matemático

      En la categoría por equipos de la disciplina de Pensamiento Matemático, el alumno Juan Andrés Arellano Ruiz formó parte del equipo ganador, demostrando habilidades en razonamiento lógico y resolución de problemas.

      Logros en la disciplina de Inglés

      De igual manera, en la disciplina de Inglés, la alumna Ángela Yatzil Escalante Aguilar integró el equipo ganador, reflejando preparación, esfuerzo y dominio del idioma extranjero.

      La comunidad educativa felicitó a todos los participantes, reconociendo su desempeño y el orgullo que representan para el CBTis 239 y el municipio de Nava.

