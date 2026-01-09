Incendio consume dos camionetas en Nava: Bomberos controlan el fuego

Nava, Coah.– Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Nava atendieron un incendio registrado en un terreno ubicado frente a la frutería Martínez, en el centro del municipio, donde dos camionetas tipo van, de color blanco, fueron consumidas por las llamas.

De acuerdo con el reporte oficial, las unidades se encontraban en desuso y abandonadas en el predio, propiedad del establecimiento comercial. Vecinos del sector intentaron apoyar de manera inicial con cubetas de agua, mientras arribaban al lugar elementos de Bomberos y de la Policía Municipal.

Acciones de la autoridad

Durante las labores, los bomberos utilizaron agua y extintores, ya que el sistema eléctrico de una de las camionetas se incendió, generando un riesgo mayor. Tras varios minutos de trabajo, el fuego fue controlado y posteriormente se realizaron maniobras de enfriamiento para evitar una posible reactivación.

Detalles confirmados

El siniestro dejó como saldo pérdida total de ambos vehículos, sin que se reportaran personas lesionadas. Autoridades permanecieron en el sitio para resguardar el área y descartar riesgos adicionales para la población.