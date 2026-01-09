Mando Coordinado detiene a seis personas en operativo en Nava: cateo simultáneo

Nava, Coah.– En un operativo sin precedentes en el municipio de Nava, autoridades de los tres órdenes de Gobierno realizaron de manera simultánea el cateo de dos domicilios ubicados uno frente al otro, sobre las calles Zacatecas y Juárez, como parte de acciones contra delitos que atentan contra la salud pública.

Las diligencias se derivaron de la detención, el pasado 6 de enero, de seis personas cuatro hombres y dos mujeres en presunta posesión de narcóticos. Tras las investigaciones, el Ministerio Público obtuvo las órdenes judiciales necesarias para el registro de los inmuebles presuntamente vinculados con los detenidos.

Acciones de la autoridad

El Mando Coordinado de Nava 2025-2027 reiteró su política de cero tolerancia al narcomenudeo y reafirmó su compromiso con la seguridad ciudadana.

Detalles confirmados

El comisario de Seguridad, Manuel Padilla Luévanos, puso a disposición de la población los números 862 629 83 96 y 862 629 84 25 para realizar denuncias anónimas sobre actividades ilícitas o presuntos puntos de venta.