Detenidos presunto traficante y migrante indocumentado en Allende, Coah.

Allende, Coah.– Un presunto traficante de personas y un migrante indocumentado fueron capturados sobre la carretera federal 57, en el municipio de Allende, durante un punto de inspección de la Secretaría de la Defensa Nacional, instalado en la antigua garita como parte de los operativos de seguridad en la región norte del estado.

Durante la revisión de un vehículo particular, personal del Ejército Mexicano detectó que uno de los ocupantes, de origen extranjero, no contaba con documentos que acreditaran su estancia legal en México. El conductor fue identificado como César Alejandro C., de 41 años, quien presuntamente realizaba el traslado ilegal del migrante.

Tras la intervención, ambos fueron asegurados y puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración, que a su vez los consignó ante la Fiscalía General de la República. El caso quedó a cargo del Ministerio Público Federal, quien integrará la carpeta de investigación correspondiente por el delito de tráfico de personas, previsto en la Ley General de Población.

Acciones de la autoridad

La detención se realizó en el marco de la operación "Frontera Norte", implementada por el Ejército Mexicano mediante un puesto militar de seguridad estratégico móvil, bajo la responsabilidad del 12.º Regimiento de Caballería, con el objetivo de inhibir el tráfico ilegal de personas y reforzar la seguridad en la zona.

Fotos

Alberto 50_0 Punto de inspección del Ejército Mexicano en la antigua garita de Allende, sobre la carretera federal 57.

Alberto 50_1 Elementos castrenses durante la revisión del vehículo donde se localizó al migrante indocumentado.

Alberto 50_2 Personal militar resguardando la zona tras la detención del presunto traficante de personas.