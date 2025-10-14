Incendio en vivienda de Allende moviliza a bomberos; detienen a presunto responsable

ALLENDE, COAH. — Un incendio registrado en un cuarto de un domicilio particular puso en riesgo a varias familias del municipio de Allende, generando la movilización de los cuerpos de emergencia.

Gracias a una llamada al sistema de emergencias, elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron rápidamente al lugar para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a viviendas cercanas.

Durante la atención del siniestro, fue detectado un sujeto sobre el techo de la vivienda, quien presuntamente sería el responsable del incendio. Tras implementar un operativo para garantizar la seguridad de los vecinos, el individuo fue asegurado sin que se reportaran personas lesionadas.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes para determinar su nivel de responsabilidad en los hechos.