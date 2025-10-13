Alta demanda de empleo en jornada de contratación de Fasemex

Más de 100 personas acudieron este lunes a las oficinas del Servicio Nacional del Empleo para participar en la jornada de contratación de la empresa Fasemex, que ofertó entre 30 y 40 vacantes en distintas áreas operativas, reflejando la alta demanda de empleo que existe en la región.

Durante la jornada, el área de reclutamiento de la empresa recibió solicitudes y entrevistó a decenas de aspirantes que buscan integrarse a la industria local. Citlali González, integrante del departamento de reclutamiento de la empresa, destacó la buena respuesta de la población e indicó que el proceso de selección continuará a lo largo de la semana.

Desde temprana hora se tuvo una buena afluencia de personas, en su mayoría jóvenes que buscan una oportunidad laboral; muchos de ellos salieron de otras empresas en los últimos meses y no han podido colocarse. La representante de la empresa señaló que la contratación será inmediata con el objetivo de que se incluyan la próxima semana en la plantilla laboral, si cumplen con el perfil, ante la necesidad de cubrir las vacantes.