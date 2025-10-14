Contactanos

Internas de centro de rehabilitación juegan voleibol en evento de integración en Nava

El encuentro deportivo promueve salud emocional, reintegración social y valores entre mujeres en proceso de recuperación.

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 14 octubre, 2025 - 09:57 a.m.
NAVA, COAHUILA. — Un encuentro amistoso de voleibol femenil se llevó a cabo en el Gimnasio de la Unidad Deportiva Juan Martínez "Pachín", con la participación de internas del centro de rehabilitación Renovados A.C. Femenil, como parte de las actividades orientadas a mejorar su salud física y emocional.

Más allá de la competencia, la actividad deportiva tuvo como objetivo fomentar la convivencia, el trabajo en equipo y la confianza entre las participantes. Durante el evento, también estuvieron presentes familiares de las internas, quienes brindaron su apoyo y motivación en su proceso de recuperación y reintegración social.

El partido fue supervisado por el profesor Palacios, con experiencia en torneos de voleibol, mientras que el pastor Jesús Gaytán, director del centro, destacó la importancia de mantener este tipo de actividades como parte del tratamiento integral que reciben las internas.

Se espera que próximamente se realicen encuentros deportivos entre distintos centros de rehabilitación de la comunidad, con el fin de seguir promoviendo la unión, la disciplina y los valores como elementos clave en el proceso de cambio y recuperación.

