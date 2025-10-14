Detienen a hombre en Ciudad Acuña por presunta violación a menor

Ciudad Acuña, Coah.– Un hombre identificado como Héctor "N", de 26 años de edad, fue detenido por elementos estatales en Ciudad Acuña, tras ser denunciado por el delito de violación.

La detención se llevó a cabo en un domicilio ubicado sobre la calle Santiago Castro, en el fraccionamiento Álamo. De acuerdo con las investigaciones, el individuo habría abusado en diversas ocasiones de su hijastra, una menor de 13 años de edad.

Héctor "N" contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de violación equiparada en persona menor de quince años, agravada por la relación con el sujeto activo. La orden fue girada por el juez de primera instancia especializada en violencia familiar contra las mujeres.

Tras su detención, la persona será procesada conforme a lo establecido por la ley.