Desde Monclova hasta Madrid: la historia de Sofía Díaz Jiménez, un sueño que camina

Monclova vio nacer hace 24 años a Sofía Díaz Jiménez, una joven que hoy pisa con firmeza los escenarios de la moda en Madrid, España, donde desde hace dos meses ha comenzado a escribir una nueva etapa de su vida. Recién egresada de la licenciatura en Enfermería del Colegio Zaragoza de Monclova, Sofía decidió abrirse camino en un mundo distinto al que imaginó primero: el modelaje.

Con gracia, disciplina y una determinación que inspira, ha desfilado en pasarelas de la capital española junto a diseñadores y fotógrafos que reconocen en ella talento y proyección internacional. Su más reciente participación fue con la diseñadora Raquel Lobelos, en un homenaje a Castilla-La Mancha, un evento cargado de cultura y elegancia. Además, fue invitada a la prestigiosa Momad, es Moda Madrid, dentro de la Fashion Week, y ya tiene nuevas presentaciones confirmadas en próximos desfiles.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 ❮❯

Sofía asegura sentirse plena con esta versión renovada de sí misma, agradecida con quienes han creído en ella y con la motivación constante de seguir creciendo. 'Son oportunidades que alguna vez soñé y hoy que las vivo, solo me llenan de gratitud', comparte con orgullo.

Cada paso que da sobre la pasarela no solo representa sus propios logros, sino también el nombre de México y de Monclova, la tierra que la vio nacer y que hoy celebra verla brillar en escenarios internacionales.