Entregan Escrituras a 18 Familias en Villa Unión

VILLA UNIÓN, COAH. – En un emotivo evento realizado este lunes, 18 familias de Villa Unión recibieron las escrituras legales de sus hogares, lo que les garantiza certeza jurídica y seguridad patrimonial.

Los beneficiarios expresaron su alegría y agradecimiento, destacando la importancia de contar con documentación oficial que respalde la propiedad legal de sus viviendas.

Una de las beneficiarias, Brenda Pecina, compartió:

"Quiero agradecer todo el apoyo recibido, porque gracias a esto hoy podemos contar con estas escrituras que nos dan tranquilidad y nos permiten asegurar el futuro de nuestras familias."

La entrega de estos documentos representa un paso fundamental en el proceso de regularización de la tenencia de la tierra, al mismo tiempo que mejora la calidad de vida de las familias al fortalecer su patrimonio y brindarles seguridad jurídica sobre sus hogares.