Vecinos de Nava denuncian "campo minado" de baches en calles principales

NAVA, COAH. – Habitantes del municipio de Nava han denunciado la presencia de múltiples baches peligrosos que afectan gravemente la circulación vehicular, especialmente en las intersecciones de las calles Ocampo con Miguel Hidalgo y Ocampo con Ignacio Allende.

Los baches se encuentran en zonas de alto tránsito, cercanas a la cadena de supermercados Super Gutiérrez, por donde diariamente circulan vehículos particulares, transporte público y peatones. Según los vecinos, los hoyos han provocado daños frecuentes a automóviles, incluyendo llantas ponchadas y afectaciones en la suspensión, además de representar un riesgo constante de accidentes graves.

La situación evidencia un abandono por parte de las autoridades municipales, quienes, según denuncian los vecinos, no han atendido las quejas ciudadanas a pesar de la peligrosidad del área.

"La zona se ha convertido en un campo minado para quienes transitamos a diario. Exigimos reparaciones inmediatas antes de que ocurra una tragedia", reclamó uno de los afectados.

Los habitantes también señalaron que la señalización es deficiente o inexistente, lo que agrava el problema durante la noche, cuando los baches no son visibles y aumentan el riesgo de choques y atropellamientos.

La comunidad considera que la negligencia de la autoridad local ha convertido calles de uso cotidiano en un peligro permanente para la población, y exigen una respuesta inmediata y efectiva por parte del gobierno municipal.