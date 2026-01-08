Exobreros de AHMSA cierran Juzgado en Monclova por falta de justicia

Monclova, Coah.— La manifestación de trabajadores y exobreros de Altos Hornos de México (AHMSA) realizada al exterior del Juzgado Cuarto de Distrito escaló este jueves hasta provocar el cierre total del edificio judicial, lo que llevó a la autoridad federal a declarar el día como inhábil por causa de fuerza mayor.

Encabezados por Julián Torres, los manifestantes exigieron piso parejo en el proceso de quiebra, al considerar injusto que se mantengan prórrogas a favor del síndico mientras miles de exobreros continúan sin recibir salario desde hace casi tres años. La protesta tuvo como principal demanda la reversa del nuevo plazo de 30 días concedido dentro del proceso de subasta de la empresa.

De acuerdo con un aviso oficial colocado en el exterior del inmueble, el Juzgado Cuarto de Distrito informó que, debido a la manifestación pacífica que derivó en la negativa de ingreso al personal y al público en general, se determinó declarar inhábil el día 8 de enero de 2026, por lo que no correrán términos judiciales.

El documento, firmado electrónicamente por el juez Jorge Trejo Veloz, precisa que únicamente se atenderán asuntos de carácter urgente, los cuales deberán canalizarse a través del secretario designado, y que las audiencias programadas para esta fecha serán reprogramadas, notificándose posteriormente a las partes mediante la lista de acuerdos.

Durante la protesta, los exobreros insistieron en que el proceso debe conducirse con equidad. Señalaron que no puede hablarse de justicia cuando el síndico y su equipo continúan percibiendo honorarios, mientras los trabajadores carecen de ingresos y enfrentan una crisis económica prolongada.

"Lo único que pedimos es trato igual. Si el proceso está detenido para nosotros, también debería estarlo para quienes cobran", expresaron los manifestantes, quienes advirtieron que continuarán presionando hasta que existan decisiones que prioricen a los trabajadores afectados.

Finalmente, reiteraron su exigencia de que se finquen responsabilidades a Alonso Ancira, a quien responsabilizan del colapso de la siderúrgica y de las consecuencias que hoy enfrentan miles de familias en la región Centro de Coahuila.