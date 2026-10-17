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Coahuila

Dinora y Pac-Man logran quinto lugar en finales nacionales de barriles

La amazona de Zaragoza y su caballo lograron el quinto lugar en la categoría 5D de las finales nacionales de barriles.

Por Alberto Ibarra Riojas - 17 octubre, 2026 - 02:23 p.m.
Dinora y Pac-Man obtuvieron el quinto lugar en la categoría 5D de las finales nacionales de barriles.
Dinora y Pac-Man obtuvieron el quinto lugar en la categoría 5D de las finales nacionales de barriles.
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      ZARAGOZA, Coahuila - La amazona Dinora y su caballo Pac-Man obtuvieron el quinto lugar en la categoría 5D de las Finales Nacionales NBHA México 2026, realizadas en el Rodeo de Saltillo, donde representaron a Coahuila Norte, al Club de Barriles Rancho S. Leticia y al municipio de Zaragoza.

      Competencia de Barriles en Saltillo

      La competencia reunió a jinetes y amazonas de distintas regiones del país en las carreras de barriles, una disciplina que exige velocidad, precisión y coordinación entre el competidor y su caballo. La dupla logró posicionarse entre los participantes destacados de su categoría.

      Reconocimiento al Trabajo de los Deportistas

      El resultado reconoce el trabajo y la preparación detrás de cada entrenamiento, además de destacar la participación de deportistas de Zaragoza en competencias ecuestres de alcance nacional.

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