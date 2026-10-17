Dinora y Pac-Man logran quinto lugar en finales nacionales de barriles

ZARAGOZA, Coahuila - La amazona Dinora y su caballo Pac-Man obtuvieron el quinto lugar en la categoría 5D de las Finales Nacionales NBHA México 2026, realizadas en el Rodeo de Saltillo, donde representaron a Coahuila Norte, al Club de Barriles Rancho S. Leticia y al municipio de Zaragoza.

Competencia de Barriles en Saltillo

La competencia reunió a jinetes y amazonas de distintas regiones del país en las carreras de barriles, una disciplina que exige velocidad, precisión y coordinación entre el competidor y su caballo. La dupla logró posicionarse entre los participantes destacados de su categoría.

Reconocimiento al Trabajo de los Deportistas

El resultado reconoce el trabajo y la preparación detrás de cada entrenamiento, además de destacar la participación de deportistas de Zaragoza en competencias ecuestres de alcance nacional.