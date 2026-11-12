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Coahuila

Disfrutan velada de boleros y trova con Isaías Pólito en Zaragoza

El concierto "Senderos de Bohemia" reunió a familias en una noche de música romántica.

Por Alberto Ibarra - 12 noviembre, 2026 - 04:19 p.m.
Isaí Pólito Zamarrón ofreció el concierto "Senderos de Bohemia", con un repertorio de boleros, trova y baladas románticas.
Isaí Pólito Zamarrón ofreció el concierto "Senderos de Bohemia", con un repertorio de boleros, trova y baladas románticas.
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      ZARAGOZA, Coahuila - Una noche de música y romanticismo se vivió durante el concierto "Senderos de Bohemia", a cargo del intérprete Isaías Pólito Zamarrón, quien presentó un repertorio integrado por temas clásicos del bolero, la trova y la balada romántica.

      Durante la presentación, los asistentes disfrutaron de melodías que han acompañado a distintas generaciones, en un recorrido musical marcado por la nostalgia y los recuerdos.

      El concierto también ofreció un espacio de convivencia para las familias de Zaragoza y acercó al público a estos géneros musicales, que mantienen su presencia en la tradición romántica.

      La actividad se realizó en coordinación con la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado y la administración municipal. Al finalizar, se reconoció la participación del intérprete y la asistencia de quienes acudieron a esta velada cultural.

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