Disfrutan velada de boleros y trova con Isaías Pólito en Zaragoza

ZARAGOZA, Coahuila - Una noche de música y romanticismo se vivió durante el concierto "Senderos de Bohemia", a cargo del intérprete Isaías Pólito Zamarrón, quien presentó un repertorio integrado por temas clásicos del bolero, la trova y la balada romántica.

Durante la presentación, los asistentes disfrutaron de melodías que han acompañado a distintas generaciones, en un recorrido musical marcado por la nostalgia y los recuerdos.

El concierto también ofreció un espacio de convivencia para las familias de Zaragoza y acercó al público a estos géneros musicales, que mantienen su presencia en la tradición romántica.

La actividad se realizó en coordinación con la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado y la administración municipal. Al finalizar, se reconoció la participación del intérprete y la asistencia de quienes acudieron a esta velada cultural.