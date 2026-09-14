Cierres de vialidades en Frontera por celebración del Grito de Independencia

A partir de las 17:00 horas de este lunes 14 de septiembre serán cerradas diversas vialidades del primer cuadro de Frontera con motivo de las actividades por el Grito de Independencia y posteriormente el desfile cívico.

José Ángel Ibarra Guajardo, director de Transporte y Vialidad, informó que ya fue enviado a Comunicación Social el mapeo de los cierres, con el objetivo de que los automovilistas conozcan las rutas alternas y puedan anticipar sus recorridos.

Explicó que la calle Madero será utilizada para el desfile, con un recorrido que contempla Madero, Renacimiento y Madero-Muzquiz, para posteriormente continuar hacia el oriente hasta Progreso y de ahí girar al norte rumbo a la Presidencia Municipal.

Estas vialidades permanecerán cerradas durante las actividades y serán reabiertas hasta que concluyan los trabajos de retiro de la infraestructura utilizada para los cierres, lo que podría ocurrir entre las 00:00 y 01:00 horas del 16 de septiembre.

El funcionario señaló que las modificaciones también contemplan al transporte público, por lo que ya se dialogó con los secretarios generales de las rutas 8 de Enero, Occidental y Borjas para establecer los desvíos correspondientes.

Detalló que las unidades de la ruta 8 de Enero serán desviadas hacia el norte por la calle Libertad y el bulevar Juárez, mientras que las rutas Occidental y Borjas utilizarán la calle Libertad para dirigirse hacia el sur.