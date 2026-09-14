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Coahuila

Cierres de vialidades en Frontera por celebración del Grito de Independencia

El transporte público se ve afectado por los desvíos establecidos debido a los cierres de vialidades en Frontera.

Por Azucena Tenorio - 14 septiembre, 2026 - 01:51 p.m.
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      A partir de las 17:00 horas de este lunes 14 de septiembre serán cerradas diversas vialidades del primer cuadro de Frontera con motivo de las actividades por el Grito de Independencia y posteriormente el desfile cívico.

      José Ángel Ibarra Guajardo, director de Transporte y Vialidad, informó que ya fue enviado a Comunicación Social el mapeo de los cierres, con el objetivo de que los automovilistas conozcan las rutas alternas y puedan anticipar sus recorridos.

      Explicó que la calle Madero será utilizada para el desfile, con un recorrido que contempla Madero, Renacimiento y Madero-Muzquiz, para posteriormente continuar hacia el oriente hasta Progreso y de ahí girar al norte rumbo a la Presidencia Municipal.

      Estas vialidades permanecerán cerradas durante las actividades y serán reabiertas hasta que concluyan los trabajos de retiro de la infraestructura utilizada para los cierres, lo que podría ocurrir entre las 00:00 y 01:00 horas del 16 de septiembre.

      El funcionario señaló que las modificaciones también contemplan al transporte público, por lo que ya se dialogó con los secretarios generales de las rutas 8 de Enero, Occidental y Borjas para establecer los desvíos correspondientes.

      Detalló que las unidades de la ruta 8 de Enero serán desviadas hacia el norte por la calle Libertad y el bulevar Juárez, mientras que las rutas Occidental y Borjas utilizarán la calle Libertad para dirigirse hacia el sur.

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