Incendio genera enorme columna de humo en La Ribera, Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. — Elementos del Cuerpo de Bomberos sofocaron un incendio registrado en los límites del fraccionamiento La Ribera, el cual generó una columna de humo negro visible desde distintos puntos de la ciudad.

Los bomberos arribaron al lugar y de inmediato comenzaron los trabajos para controlar las llamas. Como prioridad, protegieron una vivienda ubicada a un costado del área afectada para evitar que el fuego se propagara.

Hasta el momento se desconoce la causa que originó el incendio. El fuego se encontraba cerca de un área con hierba, pero fue controlado sin que se reportaran personas lesionadas ni daños materiales.

Después de varios minutos de labores, los elementos lograron sofocar las llamas y disminuir la intensa nube de humo que cubría el cielo.

Aumento de incendios en Ciudad Acuña

En las últimas semanas se ha registrado un incremento de incendios en distintos puntos de la ciudad. De acuerdo con reportes, varios de estos siniestros suelen iniciar en basureros clandestinos o como consecuencia de la quema de basura, lo que representa un riesgo para viviendas y zonas habitacionales.