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Coahuila

Vacunan contra la influenza a docentes de primaria en Villa Unión

Personal de enfermería llevó a cabo la vacunación para prevenir enfermedades respiratorias en docentes.

Por Alberto Ibarra - 21 octubre, 2026 - 04:40 p.m.
Personal docente de la Escuela Primaria Benito Juárez recibió la vacuna contra la influenza.
Personal docente de la Escuela Primaria Benito Juárez recibió la vacuna contra la influenza.
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      VILLA UNIÓN, Coahuila - Docentes de la Escuela Primaria Benito Juárez recibieron la vacuna contra la influenza durante una jornada de salud realizada en el plantel, con el propósito de prevenir enfermedades respiratorias durante la temporada de bajas temperaturas.

      Personal de enfermería del Centro de Salud acudió a la institución para facilitar el acceso a la inmunización y acercar los servicios preventivos a los trabajadores de la educación.

      La vacunación ayuda a reducir el riesgo de complicaciones asociadas con la influenza, por lo que estas jornadas representan una medida de prevención para proteger la salud de la población, especialmente durante los meses de mayor circulación de virus respiratorios.

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