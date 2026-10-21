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Coahuila

Preparan panteones de Cinco Manantiales para el Día de Muertos

Los panteones de la región se alistan para recibir a las familias que visitarán a sus seres queridos en el Día de Muertos.

Por Alberto Ibarra - 21 octubre, 2026 - 04:35 p.m.
Los panteones de la región se preparan para recibir a las familias durante el Día de Muertos.
Los panteones de la región se preparan para recibir a las familias durante el Día de Muertos.
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      ALLENDE, Coahuila - Los panteones de la región Cinco Manantiales se preparan para recibir a las familias que acudirán durante el Día de Muertos a visitar las tumbas de sus seres queridos y mantener viva su memoria.

      Entre las labores previas a la celebración se encuentran la limpieza de pasillos, el retiro de basura y el mantenimiento de las áreas comunes, con el propósito de facilitar el acceso y la circulación de los visitantes ante la mayor afluencia que se espera durante los próximos días.

      Para muchas familias, acudir a los camposantos es una tradición que permite recordar a quienes fallecieron, llevar flores y arreglar sus tumbas.

      Por ello, mantener estos espacios en condiciones adecuadas resulta importante para quienes cada año se reúnen para honrar la memoria de sus seres queridos.

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