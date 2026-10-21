Preparan panteones de Cinco Manantiales para el Día de Muertos

ALLENDE, Coahuila - Los panteones de la región Cinco Manantiales se preparan para recibir a las familias que acudirán durante el Día de Muertos a visitar las tumbas de sus seres queridos y mantener viva su memoria.

Entre las labores previas a la celebración se encuentran la limpieza de pasillos, el retiro de basura y el mantenimiento de las áreas comunes, con el propósito de facilitar el acceso y la circulación de los visitantes ante la mayor afluencia que se espera durante los próximos días.

Para muchas familias, acudir a los camposantos es una tradición que permite recordar a quienes fallecieron, llevar flores y arreglar sus tumbas.

Por ello, mantener estos espacios en condiciones adecuadas resulta importante para quienes cada año se reúnen para honrar la memoria de sus seres queridos.