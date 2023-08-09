Donan agua y suero a policías estatales

Nava, Coah.- Se mantiene el apoyo del Mando Coordinado Policial de Nava a los elementos de la Policía Estatal, los cuales continúan con los operativos de seguridad derivado de los recientes acontecimientos a los límites de la frontera con Nuevo León y Tamaulipas.

“Queremos agradecer a nuestra alcaldesa por el apoyo que recibimos, también a los empresarios y ciudadanos que se sumaron a estas donaciones de botellas de agua, sueros y alimentos para todos los miembros de estos operativos”, indicó Roberto Torres, titular del departamento.

Agregó que no solamente se realizan estas acciones, también se mantienen los operativos de entrega de jugos y regalos a las escuelas de la localidad, se brindan apoyos a la ciudadanía y principalmente se mantiene la vigilancia en los diferentes sectores de Nava.

“Sabemos que, junto a la sociedad y gobierno, seguiremos manteniendo la seguridad en Coahuila y brindaremos a la ciudadanía un Nava seguro y en Paz”, agregó.