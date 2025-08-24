Más de 400 corredores se inscriben en el Medio Maratón 2025

A dos meses de celebrarse el Medio Maratón 2025, programado para el 19 de octubre, la convocatoria ya suma más de 400 corredores inscritos, informó Daniel Morales, director de Deportes del municipio.

El funcionario señaló que la meta es alcanzar 1,500 participantes, por lo que actualmente se sigue impulsando la fase de inscripciones. El costo de registro es de 400 pesos, aunque se mantienen promociones de 350 pesos en las dinámicas previas que incluyen el kit del competidor.

"Poco a poco los monclovenses se están prendiendo. Vemos gente nueva que nunca había corrido, y eso es lo que buscamos: que se activen, que participen y que esto sea un beneficio para su salud", expresó Morales.

Para preparar a los corredores, se realizan entrenamientos semanales o cada quince días en los que se incrementan gradualmente las distancias: 3, 7 y 14 kilómetros, dependiendo del objetivo de cada atleta. Con ello, se busca que los participantes adapten su cuerpo y lleguen mejor preparados a la competencia.

El director de Deportes resaltó que la mayor parte de los corredores que completarán la distancia completa suelen inscribirse con anticipación, mientras que los equipos de relevos y distancias cortas lo hacen en las semanas previas al evento.

"Estamos generando dinámicas con premios y objetos promocionales para incentivar la participación. La respuesta ha sido positiva y se espera que en las últimas semanas se incremente el registro", añadió.