Club América remonta y vence a Atlas en el Estadio Jalisco

GUADALAJARA — El Club América protagonizó una épica remontada y se impuso 4-2 sobre Atlas en el Estadio Jalisco, con un estreno goleador electrizante del francés Allan Saint-Maximin. La victoria confirma el dominio de las Águilas en el Apertura 2025 y refuerza su invicto en el torneo.

Atlas arrancó con fuerza, gracias a goles de Gustavo Del Prete y Diego González, quienes pusieron el marcador 2-1 antes de que América despertara.

En respuesta, Brian Rodríguez igualó desde el penal al minuto 21 tras una mano de un defensor rojinegro. Después de una intensa primera mitad, Atlas consiguió la ventaja con el tanto de González al minuto 49.

En el segundo tiempo, la estrategia del técnico André Jardine rindió frutos. Álvaro Fidalgo empató el partido al 73´, tras asistencia de Kevin Álvarez.

El momento decisivo llegó en el minuto 89, cuando Allan Saint-Maximin debutó y definió con una volea, habilitado por un centro de Isaías Violante.

Para cerrar la goleada, Víctor Dávila anotó en tiempo agregado, beneficiándose del rebote de un penal detenido por el portero Camilo Vargas.

Con este triunfo, América suma 14 puntos y se coloca en el segundo lugar general, justo detrás de Monterrey, líder con 15 unidades tras cinco victorias consecutivas.