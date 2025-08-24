Estado de salud estable de Leslie Lorena tras intento de suicidio

MÚZQUIZ, COAH.- Una joven de 25 años, identificada como Leslie Lorena, fue atendida de emergencia este domingo luego de que intentara quitarse la vida en su vivienda ubicada en el callejón Los Guerra, dentro del barrio Casa Azul. El hecho generó una rápida movilización por parte de sus familiares y autoridades locales.

De acuerdo con los primeros informes, la joven habría ingerido una combinación de medicamentos -alrededor de 35 pastillas de difenidol y losartán- lo que puso en riesgo su salud. Ante la situación, sus familiares actuaron con prontitud y la trasladaron al Centro de Salud de Múzquiz, donde recibió atención médica inicial.

Posteriormente, Leslie fue canalizada al Hospital General de Múzquiz, donde personal médico confirmó que su estado de salud es estable. Aunque permanece bajo observación, se descartaron complicaciones graves tras el tratamiento recibido.

Elementos del Mando Coordinado de Múzquiz, encabezados por Jesús José Ponce Sánchez, acudieron al domicilio para tomar conocimiento del caso. La situación fue notificada a la Fiscalía General del Estado, que inició el protocolo correspondiente para dar seguimiento al incidente.

El caso ha generado inquietud entre vecinos y familiares, quienes subrayan la necesidad de fortalecer los servicios de salud mental en la región. Autoridades locales reiteraron el llamado a la población para buscar ayuda profesional ante cualquier situación emocional crítica.