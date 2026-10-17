Choque entre moto y camioneta deja dos jóvenes lesionados en Morelos

MORELOS, Coahuila - Dos jóvenes resultaron lesionados la noche del viernes tras un choque entre una motocicleta Vento y una camioneta Chevrolet Blazer, en el cruce de las calles Josefa Ortiz de Domínguez y Mina.

El accidente ocurrió alrededor de las 19:34 horas. El motociclista, Jesús Javier "N", de 19 años y originario de Zaragoza, presentó una probable fractura en el brazo derecho y una herida en la ceja izquierda, mientras que Juan Ángel "N", de 18 años y residente de Morelos, sufrió lesiones en el párpado superior derecho y la nariz.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos atendieron a ambos jóvenes y los trasladaron al Hospital General de Allende. Elementos de Seguridad Pública tomaron conocimiento de los hechos para determinar las responsabilidades correspondientes.