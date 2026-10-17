Contactanos
Coahuila

Choque entre moto y camioneta deja dos jóvenes lesionados en Morelos

Un motociclista de 19 años y un joven de 18 resultaron heridos en un accidente en el cruce de Josefa Ortiz de Domínguez y Mina.

Por Alberto Ibarra Riojas - 17 octubre, 2026 - 02:21 p.m.
Dos jóvenes resultaron lesionados en un choque entre una motocicleta y una camioneta en Morelos.
Dos jóvenes resultaron lesionados en un choque entre una motocicleta y una camioneta en Morelos.
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MORELOS, Coahuila - Dos jóvenes resultaron lesionados la noche del viernes tras un choque entre una motocicleta Vento y una camioneta Chevrolet Blazer, en el cruce de las calles Josefa Ortiz de Domínguez y Mina.

      El accidente ocurrió alrededor de las 19:34 horas. El motociclista, Jesús Javier "N", de 19 años y originario de Zaragoza, presentó una probable fractura en el brazo derecho y una herida en la ceja izquierda, mientras que Juan Ángel "N", de 18 años y residente de Morelos, sufrió lesiones en el párpado superior derecho y la nariz.

      Paramédicos de Protección Civil y Bomberos atendieron a ambos jóvenes y los trasladaron al Hospital General de Allende. Elementos de Seguridad Pública tomaron conocimiento de los hechos para determinar las responsabilidades correspondientes.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados