Retiran presuntos retenes irregulares en la carretera 57 y restablecen libre tránsito

Allende, Coah. – Tras diversas denuncias por presuntas extorsiones y revisiones irregulares, fueron retirados los supuestos retenes atribuidos a la Fiscalía General de la República que se encontraban instalados sobre la carretera federal 57, permitiendo nuevamente el libre tránsito de paisanos por la entidad.

Acciones de la autoridad

Armando de la Garza Gaytán, comisionado de Turismo y secretario de la Asociación de Hoteles y Hospedaje, informó que la presión ejercida por el sector turístico y empresarial resultó determinante para visibilizar estas prácticas, las cuales incluían cobros ilegales que iban desde los 2 mil pesos hasta montos de mil dólares.

Detalles confirmados

Señaló que, tras la intervención de autoridades estatales y la presentación de denuncias ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de Gobernación, los filtros fueron eliminados y cesó el hostigamiento contra los viajeros.

Desde este miércoles, agregó, se ha registrado un incremento en el flujo de connacionales que transitan por la región, lo que genera un ambiente de mayor confianza y seguridad para quienes visitan o atraviesan el estado durante la presente temporada.