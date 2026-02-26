Contactanos
Coahuila

Controlan incendio forestal en brecha La Tembladora, en Allende

El incendio forestal en La Tembladora, Allende, Coah., fue controlado por Bomberos sin víctimas ni daños graves.

Por Alberto Ibarra Riojas - 26 febrero, 2026 - 10:59 a.m.
Controlan incendio forestal en brecha La Tembladora, en Allende
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Allende, Coah.— Un incendio forestal se registró la tarde de este martes en la brecha de La Tembladora, a la altura del kilómetro 2 de la carretera federal 57, lo que generó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia del municipio.

      Acciones de la autoridad

      El director de Bomberos, Raúl Garza Tron, informó que el reporte se recibió a las 16:48 horas, por lo que las unidades se trasladaron al sitio para iniciar maniobras de contención y sofocación, evitando que el fuego se extendiera hacia áreas cercanas.

      Gracias a la rápida intervención de los elementos, el siniestro fue controlado en su totalidad, sin que se registraran personas lesionadas ni daños mayores. Las causas que originaron el incendio permanecen bajo investigación por parte de las autoridades correspondientes.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados