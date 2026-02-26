Controlan incendio forestal en brecha La Tembladora, en Allende

Allende, Coah.— Un incendio forestal se registró la tarde de este martes en la brecha de La Tembladora, a la altura del kilómetro 2 de la carretera federal 57, lo que generó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia del municipio.

Acciones de la autoridad

El director de Bomberos, Raúl Garza Tron, informó que el reporte se recibió a las 16:48 horas, por lo que las unidades se trasladaron al sitio para iniciar maniobras de contención y sofocación, evitando que el fuego se extendiera hacia áreas cercanas.

Gracias a la rápida intervención de los elementos, el siniestro fue controlado en su totalidad, sin que se registraran personas lesionadas ni daños mayores. Las causas que originaron el incendio permanecen bajo investigación por parte de las autoridades correspondientes.