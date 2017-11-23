En tiempo y forma se entregan obras en Villa Unión

VILLA UNIÓN, COAH.- El alcalde Ezequiel Fuentes Muñoz, destacó en entrevista, que las obras ejecutadas este año con recursos municipales han finalizado en tiempo y forma, como son pavimentaciones y acciones de infraestructura social.

Dijo que la idea es no dejar obras inconclusas a la próxima administración, por lo que se logró finalizar en tiempo las acciones emprendidas durante el presente ejercicio, con excepción de las obras a cargo del Estado, que aún están en proceso.

“Hasta ahora todo ha salido bien en lo que se refiere a obras con recursos municipales, no así como las obras del Gobierno del Estado, ya que la gente con justa razón se queja de que no las han concluido”, indicó el edil.

Añadió que se han tenido que hacer aclaraciones en los distintos sectores de la población, explicando a los ciudadanos que las obras de pavimento y drenaje que se encuentran abandonadas, no son del municipio, sino que están a cargo del Estado.

Por cuanto hace al programa del Fondo de Infraestructura Social, se lograron finalizar más de 40 acciones en construcción de cuartos adicionales, cuartos de baño, techos de concreto, pisos firmes, una pavimentación, y una ampliación de la red de agua potable.