Violento asalto a Oxxo en Nava: ladrones huyen con dinero y cigarros

Nava, Coah. – Con lujo de violencia, dos sujetos encapuchados asaltaron durante la madrugada de este lunes una tienda Oxxo ubicada en la colonia Progreso, de donde se llevaron más de 5 mil pesos en efectivo y al menos 12 cajetillas de cigarros.

El atraco ocurrió en el cruce de las calles Guerrero y Centenario, hasta donde acudieron elementos del Mando Coordinado tras el llamado de auxilio del personal del establecimiento. Sin embargo, los ladrones lograron huir antes de ser alcanzados por la autoridad.

Los individuos ya son buscados por corporaciones policiacas, y se espera que en las próximas horas puedan ser detenidos para responder ante la justicia por el robo cometido en la tienda de autoservicio.