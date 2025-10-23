Contactanos

UTNC promueve la concientización y el autocuidado entre estudiantes

En colaboración con los grupos Mejora y GAC, se realizó una jornada de reflexión y sesiones fotográficas con causa para fomentar la prevención y la solidaridad.

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 23 octubre, 2025 - 10:22 a.m.
NAVA, COAH.— Con la participación de estudiantes de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC), se llevó a cabo una plática de concientización organizada por el grupo Mejora, en coordinación con el grupo GAC de Piedras Negras, donde se compartieron testimonios y reflexiones sobre la importancia de la prevención y el autocuidado.

Durante la actividad también se realizaron sesiones fotográficas con causa, gracias a la colaboración de Bein Memories y Jessica Martínez, generando un espacio de sensibilización y creatividad entre los jóvenes participantes.

La comunidad estudiantil agradeció la oportunidad de participar en un evento que promueve la reflexión, la solidaridad y el cuidado personal, valorando los esfuerzos de quienes hicieron posible este espacio de aprendizaje y concientización en la UTNC.

