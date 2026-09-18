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Coahuila

Nava se prepara para una tarde de motores con el Burnout

Nava Exclusive Car Club y Elite Performance reunirán este sábado a aficionados de los autos modificados, deportivos y clásicos.

Por Alberto Ibarra Riojas - 18 septiembre, 2026 - 03:23 p.m.
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      Nava, Coah.– El gusto por los automóviles volverá a reunir a aficionados de Nava y la región con el Burnout, encuentro que prepara Nava Exclusive Car Club en conjunto con Elite Performance para este sábado 19 de septiembre en la Antigua Deportiva.

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      La actividad busca reunir a integrantes de clubes y propietarios de vehículos que comparten la afición por los autos modificados, deportivos, clásicos y personalizados, convirtiendo el espacio en un punto de convivencia para quienes tienen en común el mundo del motor.

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      El Burnout reunirá a entusiastas de vehículos modificados y clásicos en la Antigua Deportiva de Nava.

      Durante el encuentro se contempla una exhibición de vehículos, además de dinámicas como quema de llanta, Limbo Car, Open Show, competencias y una exhibición de autos personalizados y clásicos.

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      Para los integrantes del club, este tipo de encuentros permite mostrar el trabajo que existe detrás de cada proyecto, desde modificaciones mecánicas y estéticas hasta la restauración y personalización de los vehículos.

      Los participantes podrán disfrutar de dinámicas como quema de llanta y Limbo Car durante el evento.

      El Burnout también representa una oportunidad para que los aficionados conozcan otros proyectos, intercambien experiencias y fortalezcan la convivencia entre quienes forman parte de la comunidad automotriz de Nava y municipios cercanos.

      La jornada comenzará a las 4:00 de la tarde y se extenderá hasta las 11:00 de la noche. La participación de vehículos tendrá un costo de 100 pesos, mientras que el acceso para el público en general será gratuito.

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      La jornada comenzará a las 4:00 PM y contará con música y premios para los mejores vehículos.

      Además de las actividades, se contempla música y premios para los vehículos que destaquen dentro de la exhibición, con reconocimientos para los tres primeros lugares.

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