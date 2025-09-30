"El Peyotazo 2025" llena de aventura y adrenalina a Villa Unión

Villa Unión, Coah. – El Peyotazo 2025 reunió a pilotos, participantes y familias en un evento que combinó motociclismo, entretenimiento y convivencia, generando un ambiente lleno de diversión y entusiasmo para todos los asistentes.

Durante la jornada, los participantes recorrieron distintos caminos de la región, disfrutando de los paisajes y demostrando su habilidad sobre las motocicletas, mientras el público apoyaba y celebraba cada momento del recorrido.

Gracias al esfuerzo de los organizadores y la entusiasta participación de la comunidad, El Peyotazo 2025 se consolidó como una actividad que promueve la recreación, la convivencia familiar y el disfrute de los atractivos naturales de Villa Unión.