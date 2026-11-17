ALLENDE, Coahuila - La familia Peña Rodríguez solicitó el apoyo solidario de la comunidad para reunir los recursos necesarios y cubrir los gastos funerarios de Elsa Patricia Peña Rodríguez, quien perdió la vida la madrugada del domingo durante un incendio registrado en el domicilio de su madre.

Elizabeth Peña, familiar de la fallecida, explicó que atraviesan por dificultades económicas y no cuentan con los recursos suficientes para cubrir los costos del sepelio, por lo que hicieron un llamado a habitantes de Allende y la región para solicitar su colaboración.

Solicitud de apoyo comunitario

Los restos de Elsa Patricia serán velados en Piedras Negras, debido a las circunstancias de su fallecimiento. La familia busca reunir el apoyo necesario para darle sepultura lo antes posible.

Las personas interesadas en colaborar pueden comunicarse con sus familiares a través de la página de Facebook Bazar Allende Coahuila, donde se difundió la solicitud de ayuda. La familia expresó su agradecimiento por cualquier aportación o muestra de solidaridad en estos momentos difíciles.