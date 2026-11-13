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Coahuila

Intercambian libros y promueven la lectura entre familias de Allende

Niños, jóvenes y adultos participaron en el Buzón Literario, actividad que fomenta el intercambio de libros y la lectura en la comunidad.

Por Alberto Ibarra - 13 noviembre, 2026 - 02:34 p.m.
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      ALLENDE, Coahuila - Niños, jóvenes y adultos participaron en el Buzón Literario, una actividad que reunió a personas interesadas en intercambiar libros y fomentar el hábito de la lectura entre las familias de Allende.

      Fomentando el Intercambio de Lecturas

      Durante la jornada, realizada a través de la Casa de la Cultura, los asistentes tuvieron la oportunidad de compartir ejemplares, conocer nuevas lecturas y llevarse libros para disfrutarlos en casa.

      El intercambio permitió que los materiales de lectura circularan entre la comunidad y estuvieran al alcance de personas de distintas edades. Además, este tipo de actividades representa una oportunidad para acercar a niñas y niños a la literatura desde temprana edad.

      Convivencia y Experiencias Literarias

      La convivencia también permitió compartir experiencias e intereses alrededor de los libros, en un espacio dedicado a promover la lectura y mantener el acercamiento de las familias a las actividades culturales.

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