Intercambian libros y promueven la lectura entre familias de Allende
Niños, jóvenes y adultos participaron en el Buzón Literario, actividad que fomenta el intercambio de libros y la lectura en la comunidad.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
ALLENDE, Coahuila - Niños, jóvenes y adultos participaron en el Buzón Literario, una actividad que reunió a personas interesadas en intercambiar libros y fomentar el hábito de la lectura entre las familias de Allende.
Fomentando el Intercambio de Lecturas
Durante la jornada, realizada a través de la Casa de la Cultura, los asistentes tuvieron la oportunidad de compartir ejemplares, conocer nuevas lecturas y llevarse libros para disfrutarlos en casa.
El intercambio permitió que los materiales de lectura circularan entre la comunidad y estuvieran al alcance de personas de distintas edades. Además, este tipo de actividades representa una oportunidad para acercar a niñas y niños a la literatura desde temprana edad.
Convivencia y Experiencias Literarias
La convivencia también permitió compartir experiencias e intereses alrededor de los libros, en un espacio dedicado a promover la lectura y mantener el acercamiento de las familias a las actividades culturales.