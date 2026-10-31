Ciudad Acuña mantiene la oferta laboral: Industrias Danconia abre nuevas vacantes

CIUDAD ACUÑA, Coah.- Las empresas de Ciudad Acuña mantienen sus procesos de contratación y ofrecen nuevas oportunidades laborales, pese a la cercanía del cierre de año.

Como parte de estas acciones, Industrias Danconia realizó una jornada de contratación de personal para cubrir diferentes puestos de trabajo.

La coordinadora del Servicio Nacional del Empleo (SNE), Carmen Márquez, destacó que continúan acercándose a las empresas para fortalecer la colaboración, generar confianza y ampliar las oportunidades para quienes buscan incorporarse al mercado laboral.

Entre los puestos ofertados se encuentran operadores de entre 19 y 50 años con experiencia en costura textil, así como mecánicos especializados en máquinas de costura textil.

La funcionaria señaló que estas contrataciones representan una oportunidad para las personas que necesitan empleo, particularmente ante la proximidad del cierre de año.