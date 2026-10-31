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Coahuila

Clausuran fiesta privada en Ciudad Acuña por consumo de alcohol sin permiso

Las autoridades clausuraron un evento privado en la calle Iturbide por falta de permiso para vender alcohol y la presencia de menores.

Por Ángel García - 31 octubre, 2026 - 08:45 a.m.
La fiesta privada era anunciada desde días antes de su realización en Ciudad Acuña.
La fiesta privada era anunciada desde días antes de su realización en Ciudad Acuña.
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      CIUDAD ACUÑA, Coah.- Un evento privado fue clausurado durante la madrugada del sábado, luego de detectarse que no contaba con permiso para permitir el consumo de bebidas alcohólicas.

      Los hechos ocurrieron en un establecimiento ubicado sobre la calle Iturbide, en el cruce con Allende y 5 de Mayo, donde se desarrollaba la fiesta.

      Intervención de las autoridades

      Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Policía Municipal y otras autoridades para intervenir en el evento.

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      Presencia de menores en el evento

      Además de la falta de autorización para el consumo de alcohol, se presume que entre los asistentes había menores de edad que ingerían bebidas alcohólicas.

      Las autoridades iniciarán las investigaciones correspondientes para identificar al organizador del evento, quien podría hacerse acreedor a una sanción.

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