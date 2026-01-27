Canaco reactivará ferias del empleo exclusivas para socios en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Cámara de Comercio de Piedras Negras retomará el programa de ferias del empleo dirigidas exclusivamente a sus socios, una estrategia implementada durante el segundo semestre de 2025.

Las ferias del empleo se realizarán el 30 de enero en la Cámara de Comercio.

El presidente del organismo empresarial, Benito Martínez, informó que el primer evento se llevará a cabo el próximo 30 de enero en las instalaciones de la Cámara, ubicadas en la calle Periodistas número 701, colonia Las Fuentes, recordando que estas ferias se desarrollan el último viernes de cada mes.

Participarán entre 10 y 15 negocios ofreciendo vacantes en Piedras Negras.

En cada edición participan entre 10 y 15 negocios, los cuales ofertan de 50 a 60 vacantes para personal en general, con el objetivo de fortalecer la vinculación laboral y apoyar la generación de empleo en la ciudad.