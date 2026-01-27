Contactanos
Coahuila

Canaco reactivará ferias del empleo exclusivas para socios en Piedras Negras

El primer evento del año se realizará el 30 de enero con más de 50 vacantes disponibles.

Por Emilio Gallegos - 27 enero, 2026 - 11:22 a.m.
Canaco reactivará ferias del empleo exclusivas para socios en Piedras Negras
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Cámara de Comercio de Piedras Negras retomará el programa de ferias del empleo dirigidas exclusivamente a sus socios, una estrategia implementada durante el segundo semestre de 2025.

      Las ferias del empleo se realizarán el 30 de enero en la Cámara de Comercio.

      El presidente del organismo empresarial, Benito Martínez, informó que el primer evento se llevará a cabo el próximo 30 de enero en las instalaciones de la Cámara, ubicadas en la calle Periodistas número 701, colonia Las Fuentes, recordando que estas ferias se desarrollan el último viernes de cada mes.

      Placeholder

      Participarán entre 10 y 15 negocios ofreciendo vacantes en Piedras Negras.

      En cada edición participan entre 10 y 15 negocios, los cuales ofertan de 50 a 60 vacantes para personal en general, con el objetivo de fortalecer la vinculación laboral y apoyar la generación de empleo en la ciudad.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados