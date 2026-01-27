Ola de frío obliga a suspender clases en la región de los Cinco Manantiales

NAVA, COAH.– La intensa ola de frío registrada en el norte de Coahuila provocó la suspensión de clases presenciales en la región de los Cinco Manantiales, como medida preventiva ante las bajas temperaturas, la presencia de hielo y las condiciones de riesgo en caminos y accesos escolares.

La determinación se aplicó para todos los niveles educativos, luego de que se advirtieran temperaturas bajo cero en distintos puntos de la región, lo que dificultó los traslados y elevó el riesgo de accidentes durante las primeras horas del día.

Acciones de la autoridad

La suspensión formó parte de una estrategia preventiva ante la persistencia de la masa de aire polar que afecta al estado, priorizando la seguridad y el bienestar de niñas, niños, jóvenes y personal docente frente a las condiciones climatológicas extremas.

Reacciones de la comunidad

Padres de familia y docentes de los municipios que integran la región de los Cinco Manantiales fueron informados oportunamente y se les recomendó mantenerse atentos a nuevos avisos, ya que las condiciones climáticas podrían seguir presentando variaciones en los próximos días.